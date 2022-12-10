العالم اليوم - بث مباشر.. المغرب 0-0 البرتغال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - انطلقت مباراة المنتخبين المغربي والبرتغالي، لحساب ربع نهائي كأس العالم 2022.
- الدقيقة 16: التعادل السلبي مستمر بين المنتخبين.
- الدقيقة 13: ضربة خطأ للبرتغال
- الدقيقة12: 73 في المئة نسبة استحواذ البرتغال على الكرة، مقابل 20 في المئة للمغرب.
- الدقيقة 6: لاعب المغرب النصيري يضرب كرة برأسه وتذهب فوق مرمى البرتغال.
- الدقيقة 4: ضربة خطأ للمنتخب البرتغالي كاد أن يفتتح بها التسجيل لولا تدخل الحارس ياسين بونو.
- بداية المباراة
وتجرى المباراة على أرضية ستاد الثمامة، ويديرها الحكم فاكوندو تيلو، بمساعدة إيزيكيل برايلوفسكي وغابرييل تشاد وإيفان أركيس بارتون سيسنيروس.
وفيما يلي تشكيلة المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي - سفيان أمرابط - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - جواد ياميق - يوسف النصيري - يحيى عطية الله.
وضمت تشكيلة البرتغال: ديوغو كوستا - ديوغو دالوت - بيبي - روبن دياز - رافائيل غوريرو - أوتافيو - كارفاليو - سيلفا - برونو فيرنانديز - غونزالو راموس - جواو فيليكس.
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