العالم اليوم - بث مباشر.. المغرب 0-0 البرتغال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - انطلقت مباراة المنتخبين المغربي والبرتغالي، لحساب ربع نهائي كأس العالم 2022.

- الدقيقة 16: التعادل السلبي مستمر بين المنتخبين. - الدقيقة 13: ضربة خطأ للبرتغال - الدقيقة12: 73 في المئة نسبة استحواذ البرتغال على الكرة، مقابل 20 في المئة للمغرب. - الدقيقة 6: لاعب المغرب النصيري يضرب كرة برأسه وتذهب فوق مرمى البرتغال. - الدقيقة 4: ضربة خطأ للمنتخب البرتغالي كاد أن يفتتح بها التسجيل لولا تدخل الحارس ياسين بونو. بداية المباراة وتجرى المباراة على أرضية ستاد الثمامة، ويديرها الحكم فاكوندو تيلو، بمساعدة إيزيكيل برايلوفسكي وغابرييل تشاد وإيفان أركيس بارتون سيسنيروس. وفيما يلي تشكيلة المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي - سفيان أمرابط - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - جواد ياميق - يوسف النصيري - يحيى عطية الله. وضمت تشكيلة البرتغال: ديوغو كوستا - ديوغو دالوت - بيبي - روبن دياز - رافائيل غوريرو - أوتافيو - كارفاليو - سيلفا - برونو فيرنانديز - غونزالو راموس - جواو فيليكس.

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