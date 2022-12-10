العالم اليوم - على الدكة أم بالملعب؟.. مدرب البرتغال يكشف وضع رونالدو

انتم الان تتابعون خبر على الدكة أم بالملعب؟.. مدرب البرتغال يكشف وضع رونالدو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - قرر مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، الإبقاء على نجمه كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء مجددا، مفضلا مرة أخرى الدفع بمهاجم بنفيكا الواعد، غونسالو راموس، في المباراة المرتقبة أمام المغرب، السبت، على ملعب الثمامة في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وغونسالو راموس، البالغ من العمر 21 عاما، صاحب هاتريك في الفوز العريض على سويسرا 6-1 في ثمن النهائي.

ويملك رونالدو فرصة معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية (195) الموجود بحوزة الكويتي بدر المطوع.

وأجرى سانتوش تعديلا واحدا على تشكيلته، حيث أشرك لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي، روبن نيفيش، مكان لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، وليام كارفاليو، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الجمعة، والذي يسبق لقاء البرتغال والمغرب في ربع نهائي مونديال 2022، كشف سانتوس تفاصيل "أزمة رونالدو"، التي شغلت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة.

وقال سانتوس: "الحديث دار بيني وبين رونالدو يوم مباراة سويسرا، وشرحت له الأسباب التي دفعتني كي أضعه احتياطيا".

وأكمل: "بعد الغداء اجتمعنا وشرحت له الأسباب. دعوته إلى مكتبي وقلت له حتى لا يتفاجأ، من الأفضل ألا تكون أساسيا في بداية اللقاء، حيث أردت أن أوفره للشوط الثاني عندما نحتاج ذلك".

وأكمل: "رونالدو لم يكن سعيدا بهذا القرار، لم يكن راضيا بذلك، وسألني هل تظن إنها فكرة سديدة؟، ودخلنا في حديث وشرحت وجهة نظري وهو تقبلها، الحديث كان مليئا بالصراحة".

أما عن الأخبار التي قالت إن رونالدو هدد بترك المنتخب الوطني البرتغالي، بعد معرفته بعدم مشاركته أساسيا أمام سويسرا، نفى سانتوس ذلك بشدة.

وقال مدرب البرتغال: "رونالدو لم يقل لي أنه سيترك منتخبنا الوطني، حان الوقت كي نكف عن هذه الإشاعات، وانظروا لما فعله في المباراة".