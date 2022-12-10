العالم اليوم - الصحف الفرنسية: الإنجليز يخشون مبابي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - انصب اهتمام الصحف الفرنسية، السبت، على المواجهة الساخنة في المساء بين الديوك والمنتخب الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم، حيث طغى وجه كيليان مبابي على الصفحات الأولى.

وكان وجه المهاجم مبابي ( 24 عاما) محتلا واجهات الصحف والمجلات في أشكاك الصحف في المدن الفرنسية، في إشارة تظهر التعويل الكبير عليه لمواجهة "الأسود الثلاثة".

اعتبرت صحيفة "ليكيب"، أكبر صحيفة رياضية في فرنسا، أن مبابي هو "جيمس بوند"، شخصية الجاسوس البريطاني الشهير، في إشارة إلى أنه رجل المهام الصعبة، وإلى جانب الصورة كتبت أن "الخسارة يمكن أن تنتظر".

وقالت إن كل الإنجليز يخشون الشاب الفرنسي، الذي احتل صدارة هدافي كأس العالم برصيد 5 أهداف.

أضافت أن مبابي يعد بأن يكون ربع النهائي مع إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم مميزا للغاية.

أما صحيفة "لا مونتاني" الإقليمية في فرنسا فقد وضعت مبابي على صدر صفحتها الأولى، وقالت إن الإنجليز يخشون الملك مبابي.

بدورها، نشرت صحيفة " ليبيرشين" الفرنسية صورة بالأبيض والأسود لمبابي وهو يسدد ركلة على صفحتها الأولى ومعها عنوان "إثارة مبابي".

ويظهر من واجهات الصحف الفرنسية أين تكمن حظوظ فرنسا في الفوز بمواجهة الإنجليز في ربع النهائي، فالتعويل على مبابي كبير للغاية لحسم المباراة والعبور إلى المربع الذهبي.

وتقول الصحف الفرنسية إن كل العيون مثبت على المهاجم النجم كيليان مبابي.