العالم اليوم - غياب لاعبين بارزين.. الركراكي يكشف تشكيلة المغرب ضد البرتغال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي تشكيلة اللاعبين التي ستخوض، بعد أقل من ساعتين، مواجهة البرتغال، لحساب ربع نهائي كأس العالم 2022.

وشهدت التشكيلة غياب لاعبين بارزين، وهما لاعب قلب الدفاع نايف أكرد والمدافع الأيسر نيصر مزراوي.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب المغربي: ياسين بونو - أشرف حكيمي - سفيان أمرابط - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - سفيان بوفال - جواد ياميق - يوسف النصيري - يحيى عطية الله.

ولم يصل المغرب من قبل إلى نصف النهائي، ويأمل في أن يكون أول فريق عربي وإفريقي يظهر في المربع الذهبي، لكن المنتخب البرتغالي فعلها أكثر من مرة، كان آخرها في مونديال 2006.

وكان المغرب تأهل إلى الربع بعد فوزه على إسبانيا بالركلات الترجيحية، فيما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1.