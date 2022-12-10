العالم اليوم - رغم خروج السامبا المؤلم.. بيليه متواجد بقوة في المونديال

انتم الان تتابعون خبر رغم خروج السامبا المؤلم.. بيليه متواجد بقوة في المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 04:20 مساءً - فرض أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلية نفسه بقوة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، رغم مرضه الشديد، من خلال الرسائل التي ظل يرسلها إلى نجوم المستديرة.

وفي أحدث إطلالاته، أرسل بيليه رسالة تهنئة ومواساة إلى مواطنه نيمار عقب معادلته لرقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية وخروج "راقصي السامبا" أمام كرواتيا بركلات الترجيح 2-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في ربع النهائي من مونديال قطر لكرة القدم.

وانتشرت صور بكاء نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار بعد الخروج القاسي للمنتخب البرازيلي وتحطم حلمه بنجمة سادسة في كأس العالم.

وكان نيمار (30 عاماً) قد ألمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً، قائلاً إنه لا يمكن أن يضمن "مئة في المئة" أن يلعب مجدداً لمنتخب "سيليسياو" عقب خسارته أمام رفاق الكرواتي لوكا مودريتش.

رسالة إلى "ني"

نشر بيليه الذي يتعافى من وعكة صحية ألمت به قبل أيام قليلة ادخل على إثرها المستشفى، رسالة تهنئة ودعم طويلة لـ "ني" بعد خيبة أمل "سيليساو" على استاد المدينة التعليمية الجمعة.

ومما جاء في الرسالة "لقد رأيتك تنمو، وشجعتك كل يوم، وأخيراً يمكنني أن أهنئك على معادلة عدد أهدافي مع المنتخب البرازيلي".

وتابع بيليه الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970) وصاحب 77 هدفاً في 92 مباراة دولية "كلانا يعرف أنه أكثر من مجرد رقم. الهام رفاقنا في اللعبة، الهام أجيال المستقبل وقبل كل شيء أولئك الذين يحبون رياضتنا".

وأردف "لسوء الحظ، اليوم ليس أسعد يوم بالنسبة لنا، لكنك ستكون دائماً مصدر إلهام يطمح إليه الكثيرون. لقد تعلمت مع مرور الوقت، كلما زاد إرثنا. حققت رقمي القياسي منذ ما يقرب من 50 عاماً ولم يقترب منه أحد حتى الآن".

وتابع "وصلت شاباً، وهذا يعزز عظمتك. أنا وأنت نعلم أنه لا يوجد رقم أكبر من متعة تمثيل بلدنا. أبلغ من العمر 82 عاماً، وبعد كل هذا الوقت، آمل في أن ألهمك بطريقة ما للوصول إلى هذا الحد".

وختم قائلاً "أكثر من ذلك، أتمنى أن يؤثر إنجازك على ملايين الأشخاص الذين يتابعونك لتحدي ما يبدو مستحيلاً. إرثك لم ينته بعد. استمر في إلهامنا جميعاً، سأستمر في الشعور بالسعادة مع كل هدف تسجله تماماً مثلما فعلت في كل مباراة رأيتك فيها على أرض الملعب".

تهنئة لـ "مبابي"

وفي وقت سابق، عبر بيليه عن امتنانه للنجم الفرنسي كيليان مبابي على دعمه.

وهنأ بيليه البالغ من العمر 82، المهاجم الفرنسي على رقمه القياسي الذي سجله في مونديال 2022 في قطر.

وقال "الملك": "مبابي. أنا سعيد برؤيتك تحطم رقماً آخر من أرقامي في كأس العالم هذه يا صديقي"، وذلك رداً على رسالة نشرها مهاجم باريس سان جرمان تمنى فيها الشفاء العاجل للأسطورة البرازيلي.

رسالة طمأنة

وبعد دخوله إلى المستشفى، حرص بيليه على طمأنة محبيه على صحته، وذلك إقر توارد تقارير تفيد بأنه في حالة "احتضار".

وقال النجم البرازيلي عبر حسابه في إنستغرام: "أصدقائي أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية، من الجيد دائماً تلقي رسائل إيجابية كهذه."