الشرطة الألمانية تعلن عن انتهاء أزمة احتجاز رهائن في دريسدن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - أعلنت الشرطة الألمانية عن انتهاء أزمة احتجاز رهائن دفعتها إلى إخلاء مركز تجاري في وسط مدينة دريسدن وإغلاق سوق "شتريتزل ماركت" الشهير.

وقالت الشرطة اليوم السبت: "انتهت أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن"، مضيفة أنها توفر الحماية لشخصين بدا أنهما لم يصابا بأذى.

وأوضحت أنه تم "تحرير شخصين وإلقاء القبض على المشتبه فيه بعملية الاحتجاز شرقي ألمانيا".

وذكرت وسائل إعلام من بينها صحيفة "بيلد" أن رجلا مسلحا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.

وأضافت "بيلد" أن مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة.