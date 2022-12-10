العالم اليوم - عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع الكهرباء في عموم السودان

انتم الان تتابعون خبر عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع الكهرباء في عموم السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - أدى عطل مفاجئ في انقطاع الكهرباء عن عموم مدن السودان، قبل أن تعلن الشركة السودانية لنقل الكهرباء اتمام أعمال الصيانة ومعالجة العطل.

وقال المهندس محمد التوم مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء أن أعمال الصيانة قد تمت بنسبة 80 في المائه، وأن الكهرباء ستعود للمحطات ومن ثم ستعود الخدمة تدريجيا .

وأوضح التوم أن عطلا في "كيبل 500 كيلو فولت" بمحطة توليد مروي أدي الي خروج الشبكة القومية والآن جاري العمل لإرجاع الشبكة .

ويغذي سد مروي، معظم مناطق السودان، مع اعتماد عدد من المدن والمناطق على طاقة التوليد الحراري.

ودخل العاملون في الكهرباء في سلسلة اضرابات متتالية بسبب تدهور الأجور وعدم تطبيق الهيكل الراتبي لكن السلطة الانقلابية قامت بتلبية مطالبهم قبل شهر.