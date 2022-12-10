جدة - نرمين السيد - وتأتى المداهمات بعدما أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلاً قتل امرأة فى دريسدن وتحصن بمركز تجارى، واحتجز رهائن.
وبحسب التقارير الألمانية، تواصل المدينة التعامل مع عملية احتجاز رهائن فى وسط مدينة دريسدن، حيث قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن عملية الاحتجاز وقعت داخل مركز التسوق "ألتماركت-جالارى".
وأضاف المتحدث، أنه لا يمكن الإدلاء الآن بتفاصيل مثل عدد الأشخاص المحتجزين، حيث لا يزال الوضع غامضًا. فيما تولت الشرطة الألمانية إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس "شتريتسل ماركت".
وأعلنت الشرطة الألمانية تقييد حركة المرور فى وسط المدينة، ما أثر على حركة النقل العام، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقى ألمانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الألمانية تشن عمليات مداهمة فى دريسدن واحتجاز رهائن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.