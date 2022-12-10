الشرطة الألمانية تشن عمليات مداهمة فى دريسدن واحتجاز رهائن

جدة - نرمين السيد - وتأتى المداهمات بعدما أعلنت الشرطة الألمانية أن رجلاً قتل امرأة فى دريسدن وتحصن بمركز تجارى، واحتجز رهائن.

وبحسب التقارير الألمانية، تواصل المدينة التعامل مع عملية احتجاز رهائن فى وسط مدينة دريسدن، حيث قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، إن عملية الاحتجاز وقعت داخل مركز التسوق "ألتماركت-جالارى".

وأضاف المتحدث، أنه لا يمكن الإدلاء الآن بتفاصيل مثل عدد الأشخاص المحتجزين، حيث لا يزال الوضع غامضًا. فيما تولت الشرطة الألمانية إخلاء المركز والمناطق المجاورة وإغلاق سوق الكريسماس "شتريتسل ماركت".

وأعلنت الشرطة الألمانية تقييد حركة المرور فى وسط المدينة، ما أثر على حركة النقل العام، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقى ألمانيا.