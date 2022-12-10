بريطانيا: قتيل ومفقودون فى انفجار مدينة جيرسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البريطانية، اليوم السبت، سقوط قتيل وفقدان عدة أشخاص آخرين جراء الانفجار القوى الذى وقع فى جزيرة جيرسى، فجر اليوم، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووفقًا لصحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية، طوقت شرطة جيرسى قسمًا كبيرًا من عاصمة جزيرة جيرسى البريطانية، فى أعقاب وقوع انفجار بالقرب من عقار قبل الساعة 4 فجرًا بالتوقيت المحلى. وبحسب الصحيفة، سمع دوى الانفجار فى جميع أنحاء جزيرة جيرسى، حيث تصاعد عمود كبير من الدخان الأسود من منطقة جبل بينجهام. وقال شهود عيان إن نوافذ العقارات المجاورة لموقع الحادث قد تحطمت بسبب الانفجار. فيما حثت الشرطة المحلية السكان على الابتعاد عن المنطقة المحيطة بجبل بينجهام، قائلة: "نحن نتعامل حاليًا مع حادث وقع فى بيير رود وسانت هيلير. ونتيجة لذلك، تم إغلاق طريق بيير رود وموقف سيارات بيير رود وساوث هيل فى هذا الوقت. ننصح أفراد الجمهور بتجنب المنطقة فى هذا الوقت".

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