العالم اليوم - ماذا قال بيليه في رسالته "المفاجئة" لـ مبابي؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا قال بيليه في رسالته "المفاجئة" لـ مبابي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 02:22 مساءً - عبر الأسطورة البرازيلي بيليه الموجود بالمستشفى منذ الأسبوع الماضي، عن امتنانه للنجم الفرنسي كيليان مبابي على دعمه.

وهنأ بيليه البالغ من العمر 82، المهاجم الفرنسي على رقمه القياسي الذي سجله في مونديال 2022 في قطر.

وقال "الملك": "مبابي. أنا سعيد برؤيتك تحطم رقماً آخر من أرقامي في كأس العالم هذه يا صديقي"، وذلك رداً على رسالة نشرها مهاجم باريس سان جرمان تمنى فيها الشفاء العاجل للأسطورة البرازيلي.

وأدخل بطل العالم مع راقصي السامبا 3 مرات أحد مستشفيات ساو باولو في 29 نوفمبر الماضي حيث يخضع لعلاج من عدوى رئوية، بحسب آخر تقرير طبي.

وفي أكثر من مناسبة، صرح مبابي أنه من أشد المعجبين ببيليه.

وفي مونديال قطر الذي تستضيفه قطر، سجل المهاجم الفرنسي الشاب 5 أهداف ليرفع رصيد أهدافه في نهائيات كأس العالم إلى 9 ويصبح أصغر لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في هذه البطولة قبل إتمامه 24 عاماً، متجاوزاً رقم بيليه القياسي والذي كان يبلغ 7 أهداف.