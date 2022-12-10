مصرع شخص وفقد 12 آخرين في انفجار بجزيرة جيرزي البريطانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - لقى شخص مصرعه وفقد 12 آخرين بعد انفجار وقع في شقة سكنية بجزيرة جيرزي البريطانية، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت.

وأفادت الشرطة المحلية في جزيرة جيرزي بالقنال الإنجليزي على تويتر، اليوم السبت، بفقد عدد من الأشخاص في أعقاب انفجار.

وقالت الشرطة في بيان: “لا يزال عدد من السكان في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي وقع صباح اليوم في أوت دو مونت في بيير رود، تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث وبدأت البحث في الموقع”.

وأفادت كل من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقناة سكاي نيوز الإخبارية بمقتل شخص.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الانفجار أسفر عن مصرع شخص وفقد 12 آخرين.