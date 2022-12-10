إعلان حالة التأهب الجوى فى عدة مناطق بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ودوت صافرات الإنذار فى 3 مناطق بأوكرانيا فى "خاركيف-ميكولايف" والجزء الخاضع لسيطرة "كييف" فى "خيرسون"، التى ضمتها "موسكو"، للتحذير من الغارات الجوية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فى وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية شنت خمس ضربات صاروخية ونحو 20 غارة جوية وفتحت النار من خلال إطلاق الصواريخ المتعددة لأكثر من 60 مرة على العديد من الأقاليم والمناطق الأوكرانية، خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن الصواريخ الروسية استهدفت خلال الساعات الماضية العديد من المناطق المحتلة مؤقتا من بين ذلك فيليكا بيساريفكا فى منطقة سومى وكوميشوفاكا وهريوريفسكى ويوليفكا بمنطقة زابوروجيا.

وأشارت الأركان الأوكرانية، إلى استمرار التهديدات بشن ضربات صاروخية على نظام الطاقة فى أوكرانيا والبنية التحتية الحيوية فى جميع أنحاء البلاد.