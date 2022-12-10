وزير الخارجية الأوكرانى: الشتاء لن يوقف عزيمة كييف على القتال

جدة - نرمين السيد - وأشار كوليبا، إلى أن أكثر من نصف نظام الكهرباء فى البلاد تعرض للتدمير من جراء الضربات الروسية. وكانت أعلنت السلطات الأوكرانية أعلنت، اليوم السبت، انقطاع الكهرباء فى منطقة أوديسا بعد ضربات روسية، حيث شنت القوات الروسية خمس ضربات صاروخية ونحو 20 غارة جوية، وفتحت النار من خلال إطلاق الصواريخ المتعددة لأكثر من 60 مرة على العديد من الأقاليم والمناطق الأوكرانية، خلال ال24 ساعة الماضية.

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