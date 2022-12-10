العراق: إنجازات نوعية للاستخبارات العسكرية فى ملاحقة فلول داعش

جدة - نرمين السيد - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن مديرية الاستخبارات العسكرية حققت إنجازات نوعية فى ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى فى المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة.





وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم السبت ـ إن الاستخبارات العسكرية تواصل مراقبة أوكار داعش على مدار الـ24 ساعة حيث تستمر وحدة الطائرات المسيرة فى متابعة الأهداف النوعية للإرهابيين واستهدافها بضربات جوية مؤثرة، وتوجيه القطاعات البرية التحرك صوب مناطق اختباء الإرهابيين للقضاء عليهم.

وأضاف أن تطور الجانب الفنى والتكنولوجى مكن مديرية الاستخبارات من تزويد القوات بمعلومات دقيقة أسهمت فى دك أوكار التنظيم الإرهابى فى المناطق ذات التضاريس الجغرافية الصعبة، مشيرا إلى أن الاستخبارات استطاعت اختراق الخط الأول من تنظيم داعش واعتقال عدد من قيادييه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن "يوم النصر" سيبقى عنوانا عراقيا للشجاعة.

وقال السودانى، فى تغريدة له على موقع "تويتر" - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - "سيبقى العاشر من ديسمبر عنوانا عراقيا للشجاعة والتضحية بامتياز، شكرًا للمرجعية الرشيدة لفتواها"، وأضاف "المجد لكل من صنع هذا النصر، وبورك الدم الطاهر الذى أعاد النبض للعراق والعراقيين..ذكرى النصر حافز لبناء العراق وخدمة شعبه".