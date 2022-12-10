موسكو: إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - فيما أعلنت السلطات الأوكرانية فى كييف حالة التأهب الجوى فى عدة مناطق بمدن أوكرانيا، ودوت صافرات الإنذار فى 3 مناطق بأوكرانيا هى: "خاركيف-ميكولايف" والجزء الخاضع لسيطرة "كييف" فى "خيرسون"، التى ضمتها "موسكو"، للتحذير من الغارات الجوية. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فى وقت سابق من اليوم، إن القوات الروسية شنت خمس ضربات صاروخية ونحو 20 غارة جوية وفتحت النار من خلال إطلاق الصواريخ المتعددة لأكثر من 60 مرة على العديد من الأقاليم والمناطق الأوكرانية، خلال ال24 ساعة الماضية.

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