العالم اليوم - بالفيديو.. انفجار في بريطانيا يخلف قتيلا وعشرات المفقودين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجار في بريطانيا يخلف قتيلا وعشرات المفقودين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 01:24 مساءً - أفادت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، بوقوع حادث انفجار في جزيرة جيرسي في القناة الإنجليزية، مما خلف قتيلا وعددا من المفقودين.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن شخصا لقي مصرعه، وفُقِد نحو "عشرة أشخاص" بعد انفجار في مبنى سكني في جيرسي.

وتقوم الشرطة في القناة الإنجليزية بالبحث عن المفقودين، بعد الانفجار الذي وقع في "أوت دو مونت" على طريق بيير.

وذكرت الشرطة أن الحريق تم إخماده، لكن خدمات الطوارئ ما تزال "تقوم بعمل مهم" في مكان الحادث، الذي لم يعرف بعد سببه.

وأضافت أنها تتواصل حاليا مع أقارب المفقودين.

وقال روبن سميث، كبير الضباط في شرطة جيرسي، إنه تم تلقي تقارير عن "انفجار كبير" في حوالي الساعة الرابعة صباحا يوم السبت.

وتابع: "هناك بالطبع عدد من الأشخاص الآخرين في عداد المفقودين وبالتالي بدأت عملية البحث والإنقاذ".