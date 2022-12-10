أوكرانيا تقصف مناطق عدة فى لوجانسك وخيرسون بصواريخ هيمارس

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن قوات كييف قصفت أيضا "خيرسون" بصواريخ هيمارس وقذائف مدفعية، إلا أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من صدها.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الجمعة، تدمير 5 منصات إطلاق صواريخ من طراز "MLRS" الأمريكية فى زاباروجيا ومنصتى إطلاق لصواريخ "هيمارس" فى دونيتسك.

وفى سياق متصل، أفادت سلطات دونيتسك، اليوم السبت، بمقتل شخص جراء القصف الأوكرانى على المدينة.

وأعلنت سلطات دونيتسك - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" - استمرار القوات الأوكرانية فى استهداف الأحياء المدنية صباح اليوم وذلك لترهيب السكان المدنيين.

وكانت سلطات دونيتسك قد أعلنت أمس الجمعة أن قصفا أوكرانيا بصواريخ "جراد" استهدف وسط المدينة، وأعلن العمدة ألكسى كوليمزين أن القصف طال منطقة مقر الحكومة.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.