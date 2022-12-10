الخارجية الأمريكية: نحترم قدرة الدول على اتخاذ قرارات سيادية لمصلحة شعوبها

جدة - نرمين السيد - وعلّق وربيرج على انعقاد القمة العربية الصينية فى الرياض وزيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى السعودية - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز عربية" - قائلا" إن الولايات المتحدة تعلم أن بين حلفائها وشركائها فى المنطقة علاقات معقدة مع جمهورية الصين الشعبية، ونحن نحترم قدرة الدول على اتخاذ قرارات سيادية بحسب ما تصب فيه مصلحة شعوبها".

واستند المسؤول الأمريكى إلى ما ذكره وزير الخارجية أنتونى بلينكن"أن الولايات المتحدة لن تجبر الحلفاء والشركاء على الاختيار (بينها أو بينهم)، بل سنواجه هذه التحديات معا"، قائلا: "تقوم دبلوماسيتنا على أساس الشراكة واحترام بعضنا لمصالح البعض الآخر، ولا نتوقع أن تقيم كل دولة، الصين بحسب تقييمنا لها".

وأضاف" نعلم أن للعديد من الدول، وبما فى ذلك الولايات المتحدة، علاقات اقتصادية حيوية أو روابط شعبية مع الصين وتريد الحفاظ عليها".