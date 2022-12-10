الرئيس الصينى يغادر الرياض بعد مشاركته فى 3 قمم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد غادر الرئيس الصينى صباح اليوم، وكان فى وداعه بمطار الملك خالد الدولى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.
ومنذ وصوله إلى الرياض، يوم الأربعاء الماضى، عقد الرئيس الصينى لقاءات ثنائية، وشارك فى ثلاث قمم، وهى: "قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وقمة خليجية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجى، وقمة عربية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية.
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