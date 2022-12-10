كاتب أمريكى: الكونجرس يمارس ضغوطا على إدارة بايدن لزيادة دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الأمريكى جاك ديتش، أن وزارة الدفاع الأمريكية تتعرض فى الوقت الراهن لضغوط من جانب أعضاء الكونجرس من أجل إعادة النظر فى حجم المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا بهدف زيادتها لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية على مواجهة الآلة العسكرية الروسية فى الحرب المشتعلة حاليا بين الطرفين هناك.





وأضاف الكاتب ـ فى مقال نشرته مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية ـ أن مسؤولى الدفاع الأمريكيين، طالما أوضحوا لأعضاء الكونجرس أن هناك حدودا وضعتها وزارة الدفاع للدعم العسكرى الأمريكى لأوكرانيا، لا يمكن تخطيها وهو ما يحول دون زيادة الدعم العسكرى الذى تقدمه واشنطن لكييف.

ويوضح الكاتب أن مسؤولى الدفاع الأمريكيين أثاروا ذلك المنطق خلال إجابتهم على أسئلة أعضاء الكونجرس بما مفاده لماذا لم تتمكن إدارة الرئيس جو بايدن من إرسال صواريخ موجهة للقوات الأوكرانية والتى تمكنها من استهداف مواقع روسية يصل مداها إلى 200 ميل بعيداً عن خطوط المواجهة.

ويشير الكاتب إلى تصريحات مسؤولى الدفاع الأمريكيين التى أوضحوا فيها أن متطلبات مخزون الدفاع الأمريكى طبقاً للخطط الأمريكية هى السبب وراء تباطؤ الولايات المتحدة فى إمداد أوكرانيا بما يلزمها من العتاد العسكرى على مدار الشهور الماضية.

ويوضح المقال أن اعتراض أعضاء الكونجرس فى هذا الصدد يأتى فى وقت أعلنت فيه إدارة الرئيس جو بايدن أمس الجمعة عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 275 مليون دولار، فى إطار المساعدات الضخمة التى قدمتها واشنطن لكييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أواخر فبراير الماضى.

ويسلط الكاتب الضوء على المخاوف التى تنتاب بعض أعضاء الكونجرس أن تكون المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والتى تشمل ذخائر وأنظمة دفاع جوى ومستلزمات لفصل الشتاء، لا تفى بالاحتياجات الحقيقية للجانب الأوكرانى فى ميدان القتال، ولا تكفى لتحقيق القوات الأوكرانية النصر على القوات الروسية.

كذلك تتعرض الإدارة الأمريكية، كما يشير المقال، إلى انتقادات حادة من جانب أعضاء الكونجرس بسبب مخاوف واشنطن من إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا خشية اعتبارها خطوة تصعيدية للصراع المسلح فى أوكرانيا وبالتالى إثارة غضب موسكو.

ويقول الكاتب إنه فى الوقت الذى يحذر فيه مسؤولو الدفاع الأمريكيون من تناقص مخزون الأسلحة فى المخازن الأمريكية، مازال أعضاء الكونجرس يرون أن مخزون الأسلحة الأمريكية متوافر ويسمح بتقديم المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

ويختتم الكاتب المقال بتسليط الضوء على شكوى بعض أعضاء الكونجرس من أن المساعدات الأمريكية الحالية لأوكرانيا فى الوقت الحالى لا ترقى للوفاء بالاحتياجات الحقيقية للجانب الأوكرانى، إذ وصلت قيمة المساعدات التى تقدمها واشنطن لأوكرانيا كل أسبوعين نحو 400 مليون دولار وهى تقل كثيرا عما قدمته الولايات المتحدة لكييف خلال أشهر الصيف الماضى حين أمدت واشنطن أوكرانيا بصواريخ متعددة الأغراض مكنت القوات الأوكرانية من تحقيق نتائج جيدة فى ميدان القتال.