قمم الرياض الثلاث تتصدر اهتمامات الصحف الإماراتية

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم السبت، أهمية القمم الثلاث التى عقدت فى الرياض وهى القمة "السعودية - الصينية"، و"الخليجية - الصينية"، و"العربية - الصينية"، والتى اعتبرت تأسيسا لمرحلة جديدة من علاقات دول المنطقة مع الصين.





بدورها، أكدت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن سياسات الصين المتوازنة هى محل تقدير واحترام بالغين فى العالم العربى، واعتباره أن القمة العربية الصينية بالرياض هى نقطة انطلاق جديدة للتعاون العربى الصينى.

ورأت الصحيفة - فى افتتاحيتها الصادرة اليوم السبت، تحت عنوان "هكذا تكون العلاقات" - أن ما صدر عن القمم الثلاث التى عقدت أمس فى الرياض من قرارات ومواقف شكلت نموذجا جديدا فى العلاقات الدولية، وأنها ستشكل علامة فارقة فى تاريخ العلاقات العربية الصينية، وستؤسس لشكل جديد من التعاون الذى يقف على أرضية صلبة من المبادئ والقيم والسياسات المشتركة.

وأوضحت الصحيفة أن القمم فتحت آفاقا واسعة من التعاون على الصعد الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية من خلال إنشاء 17 آلية للتعاون فى إطار منتدى التعاون الصينى العربى، وفتح مراكز ثقافية عربية وصينية متبادلة، والتعاون فى مجالات التنمية والفضاء والصحة وأمن الغذاء العالمى، مشيرة إلى أن هناك جوامع مشتركة كثيرة بين الصين والدول العربية أهمها العمل من أجل السلام وحوار الحضارات والدعوة إلى الحوار، والسعى إلى إقامة أفضل العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس الصينى على أن دول الخليج والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادى والصناعى، وكذلك التأكيد على دعم الصين لنيل فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، ودعم حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحيتها، أكدت صحيفة "الوطن" أن دول الخليج العربى تثبت فاعليتها الاستراتيجية كشريك رئيسى فى حفظ الأمن والاستقرار العالمى من خلال الحرص على علاقات بناءة مع مختلف القوى وتعاون يقوم على الاحترام والانفتاح والعمل المشترك لتحقيق مصالح جميع الأطراف، مشيرة إلى قدرة دول الخليج على القيام بدور إيجابى عبر تقريب وجهات النظر والحد من التوترات والدعوة إلى إنجاز حلول سياسية تكون كفيلة بوضع حد للكثير من الأزمات حول العالم.

وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها تحت عنوان "الخليج العربى صمام أمان العالم"، أن ما تم التأكيد عليه خلال أعمال الدورة الـ 43 لقمة مجلس التعاون الخليجى من المضى فى تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق والمواقف المشرفة من مختلف القضايا يؤكد الثوابت التاريخية والنهج الذى يتم العمل عليه لخير المنطقة والعالم.

وأشارت إلى أن العلاقات الخليجية والعربية مع الصين تشكل نموذجا متقدما للتعاون الدولى، وتشكل القمم تأكيدا للدور الخليجى والعربى الفاعل والهام على المستويين الإقليمى والدولى، منوهة بأن العالم يسعى لتعزيز التعاون والشراكات مع دول الخليج العربى.

وبعنوان "قمم الشراكة"، رأت صحيفة "الاتحاد" أن مشاركة الإمارات فى القمم الثلاث الناجحة تنطلق من إيمانها الثابت بأن المستقبل المزدهر الذى تنعم فيه شعوب المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار والسلام لابد أن يمر عبر طريق الشراكات والتعاون والتواصل واستثمار كل فرص الحوار بين الدول والشعوب لتحقيق المصالح المشتركة، لافتة إلى أن الإمارات سعت خلال مشاركتها فى القمتين "الخليجية الصينية" و"العربية الصينية" إلى تكامل الجهود وتوسيع آفاق التعاون التنموى والاقتصادى على مختلف الصعد.

وأكدت الصحيفة أن الإمارات تدعم كل جهد خليجى أو عربى يهدف إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع دول العالم وتعزز مع الأصدقاء تحفيز مسارات العمل الجماعى وتسعى لعقد الشراكات الاقتصادية خاصة أن علاقاتها التاريخية مع مختلف الدول قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون من أجل تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.