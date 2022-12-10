جدة - نرمين السيد - وقال جروسى - فى بيان له حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الوضع فى محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا لا يزال غير مستقر وهشا، ويحتمل أن يكون خطيرا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع وقوع حادث نووى هناك". وأضاف أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل أيضا على تقليل المخاطر المحتملة فى المحطات بأوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الطاقة الذرية: الوضع حول محطة زابوريجيا النووية لا يزال هشا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.