أوكرانيا: انقطاع الكهرباء فى أوديسا بعد ضربات روسية

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية شنت خمس ضربات صاروخية ونحو 20 غارة جوية، وفتحت النار من خلال إطلاق الصواريخ المتعددة لأكثر من 60 مرة على العديد من الأقاليم والمناطق الأوكرانية، خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت الهيئة - فى بيان صحفى، إن الصواريخ الروسية استهدفت خلال الساعات الماضية العديد من المناطق المحتلة مؤقتا من بين ذلك فيليكا بيساريفكا فى منطقة سومى وكوميشوفاكا وهريوريفسكى ويوليفكا بمنطقة زابوريجيا.
وأشار الجيش الأوكرانى إلى أن التهديدات بشن ضربات صاروخية على نظام الطاقة فى أوكرانيا والبنية التحتية الحيوية لا يزال مستمرا فى جميع أنحاء البلاد.
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