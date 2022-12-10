العالم اليوم - للمرة الأولى منذ عامين.. إقامة حفل جوائز نوبل في السويد

انتم الان تتابعون خبر للمرة الأولى منذ عامين.. إقامة حفل جوائز نوبل في السويد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 11:18 صباحاً - يجتمع الحائزون على جوائز نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم السبت، في حفل بالحضور الشخصي تعقبه مأدبة رسمية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تقليص المراسم في العامين الماضيين.

ويبدأ الحفل في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، ويتميز بملابس رسمية فخمة، إذ يرتدي الرجال ربطة عنق بيضاء وترتدي النساء فساتين سهرة طويلة مع تصفيفات شعر أنيقة.

الجدير بالذكر أنه تم اختصار مراسم عامي 2020 و2021 ولم تقم مأدبة، وذلك بسبب تفشي وباء كوفيد.

ومن المنتظر أن يحضر العديد من الفائزين في العامين الماضيين حفل هذا العام فضلا عن الفائزين في 2022.

وفي العام الماضي على سبيل المثال، أقيم حفل لكن بدون أن يحضر الفائزون بجوائز نوبل وتسلموا ميدالياتهم في بلدانهم.

وعلى مدار أسبوع، شارك الفائزون في أنشطة تنوعت بين حلقات نقاش ومؤتمرات صحفية. وكان لديهم وقت لزيارة جامعات وإلقاء محاضرات.

وتُمنح خمس من جوائز نوبل الست في ستوكهولم كل عام بعد عملية ترشيح تظل سرية لخمسين عاما مقبلة. فيما تسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام مراسم منفصلة.

من بين الفائزين لعام 2022 بن برنانكي وهو رئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدارلي (المركزي الأميركي) وحاز مع خبيري الاقتصاد دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ على جائزة نوبل للاقتصاد لأبحاثهم حول كيفية تجنب أزمةاقتصادية أعمق عبر دعم البنوك المتعثرة.

وبعد الحفل، تقام مأدبة في مبنى البلدية يحضرها أفراد العائلة المالكة السويدية ومسؤولون حكوميون وكبار الشخصيات ورجال الأعمال من مختلف البلدان.