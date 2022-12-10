العالم اليوم - إنجلترا وفرنسا.. كيف توقف "الأسود الثلاثة" مبابي في الملعب؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 ديسمبر 2022 11:18 صباحاً - انتهى النصف الأول من مباريات ربع النهائي، ,ويختتم النصف الثاني السبت بمباراة إنجلترا وفرنسا في تحدي الوصول إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي في المونديال.

المنتخب الإنجليزي بلغ نصف نهائي المونديال الماضي، لكن انتهت مسيرته عند هذا الحد، بينما وصل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي ليتقدم إلى النهائي ثم معانقة اللقب والتتويج. مهمة إيقاف مبابي المهمة الأولى لمنتخب إنجلترا في ربع النهائي تكمن في كيفية إيقاف كيليان مبابي هداف بطولة كأس العالم برصيد 5 أهداف، وأخطر لاعبي بطل العالم، لكن السؤال الأبرز في الإعلام الإنجليزي هو كيف يفعل غاريث ساوثغيت مدرب الأسود الثلاثة ذلك؟

غاري نيفيل لاعب المنتخب الإنجليزي السابق وأحد أشهر المحللين في بلاده، قال إن كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي قد يكون الحل الأمثل للتعامل مع مبابي نظرا لسرعته الكبيرة.

نيفيل قال في تصريحات لـ"آي تي في" إن مهمة إيقاف مبابي لا تعتمد فقط على كايل ووكر، وإنما لاعبي خط الوسط بقيادة جوردان هندرسون وجودي بيلينغهام وديكلان رايس، بالإضافة إلى معاونة قلبي الدفاع جون ستونز وهاري ماغواير، مشيرا إلى أن تقارب الخماسي من بعضهما البعض في المناطق الدفاعية سيساعدهم على تقليل المساحات التي ينطلق من خلالها مبابي نحو المرمى، وسيسهم ذلك في عزل اللاعب وعدم وصول الكثير من التمريرات إليه.

كايل ووكر علق على الحديث عن مواجهته المرتقبة ضد مبابي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلا: "إنها ليست رياضة فردية، هي لعبة جماعية، قد أنجح في إيقافه ونخسر، وقد ينجح في المرور مني ونفوز".

إبراهيما كوناتي مدافع فرنسا قال إن ووكر ومبابي لاعبان رائعان والمنافسة بينهما ستكون ممتعة، مضيفا: "لا يمكنني الانتظار لمتابعة صراعهما في الملعب، لكن على ووكر أن ينتبه لأن مبابي سيجعل الموقف معقدا". بدون سكوتر البعض يرى أنه إذا أردت أن تلحق بكيليان مبابي في الملعب عندما يحصل على الكرة وينطلق في الملعب، يجب عليك أن تقود دراجة بخارية "سكوتر" لتركض ورائه.

أركاديوش ميليك لاعب المنتخب البولندي قال إن فريقه كان عليه الاستعانة بدراجة بخارية في الملعب من أجل التعامل المثالي مع سرعة كيليان مبابي.

مبابي سجل هدفين في بولندا في دور الستة عشر وقاد فرنسا للفوز 3-1 لتظهر اليوم أمام إنجلترا في ربع النهائي بحثا عن إكمال البطولة لنهايتها واللعب في المربع الذهبي.

مباراة إنجلترا وفرنسا تقام في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي على استاد البيت في قطر، في ختام دور الـ8 ليتم بعدها معرفة أطراف مباراتي الدور قبل النهائي، والفرق الأربعة التي ستكمل البطولة حتى يومها الأخير.

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