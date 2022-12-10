نائب رئيس الحكومة الصينية يزور الإمارات وإيران هذا الأسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - ذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن هو تشون هوا، نائب رئيس الحكومة، سيقوم بزيارة إلى الإمارات وإيران، تبدأ غدا الأحد، وتستمر حتى الأربعاء.

واختتم الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، زيارة رسمية قام بها إلى المملكة العربية السعودية، شارك خلالها في 3 قمم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الرئيس الصيني غادر الرياض، صباح اليوم، وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.