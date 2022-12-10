بيلاروسيا توافق على عبور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة القول "إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتمع مع نائب وزير الخارجية البيلاروسى يورى أمبرازيفيتش، الذى أكد أن بلاده ستقبل دون شروط مسبقة "عبور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها للتصدير من الموانئ الليتوانية"، بالإضافة إلى ذلك، كرر أمبرازيفيتش مطالب الحكومة البيلاروسية بالسماح بتصدير الأسمدة من بيلاروسيا، والتى تخضع حاليا للعقوبات.

يأتى هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضى القيام بعملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.