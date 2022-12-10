رئيس ائتلاف «إدارة الدولة» بالعراق يطالب بمواصلة ضرب رؤوس الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس ائتلاف "إدارة الدولة" العراقى عمار الحكيم، اليوم السبت، أهمية مواصلة ضرب رؤوس الإرهاب وخلاياه النائمة والحفاظ على الانجازات الأمنية، وتفويت أية فرصة على من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.





وقال الحكيم ـ فى بيان بمناسبة يوم النصر العراقى ـ "إنه يوم مهم فى تاريخ الأمة العراقية التى رفعت رأسها عاليًا شامخًا بعد خوض ملحمة وطنية كبرى، انتهت بكسر شوكة تنظيم "داعش" الإرهابى وانتزاع الأراضى من براثن تلك الزمرة التى أذاقت البلاد والعباد عذابات من قتل وهتك وسلب وسبى وانتهاك للحرمات والمقدسات". وأضاف الحكيم قائلا" إن أبناء العراق من جيش وشرطة وحشدين شعبى وعشائرى وبيشمركة وباقى قواتنا سجلوا بطولات تجاوزت أبعادها العسكرية والأمنية لتنطوى على أبعاد إنسانية رائعة كرعاية واحتضان النازحين وحماية سكان المناطق التى شهدت قتالا عنيفا استمر لشهور طوال". وأكد أن الحفاظ على النصر لا يقل أهمية عن تحقيقه وأن الفرحة لن تكتمل إلا بإعادة من تبقى من النازحين إلى مناطقهم بعد تأهيلها.

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