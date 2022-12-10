الشرطة البريطانية: انفجار قوى فى جزيرة جيرسى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية، فقد قامت شرطة جيرسى بتطويق قسم كبير من عاصمة الجزيرة، فى أعقاب وقوع انفجار بالقرب من عقار قبل الساعة 4 فجرًا بالتوقيت المحلى.

وبحسب الصحيفة، سمع دوى الانفجار فى جميع أنحاء جزيرة جيرسى، حيث تصاعد عمود كبير من الدخان الأسود من منطقة جبل بينجهام. وقال شهود عيان إن نوافذ العقارات المجاورة لموقع الحادث قد تحطمت بسبب الانفجار.

فيما حثت الشرطة المحلية السكان على الابتعاد عن المنطقة المحيطة بجبل بينجهام، قائلة: "نحن نتعامل حاليًا مع حادث وقع فى بيير رود وسانت هيلير. ونتيجة لذلك، تم إغلاق طريق بيير رود وموقف سيارات بيير رود وساوث هيل فى هذا الوقت. ننصح أفراد الجمهور بتجنب المنطقة فى هذا الوقت".