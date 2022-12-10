كاتب أمريكى: استمرار القصف الروسى يفاقم أزمة الطاقة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكاتب، فى مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، " إن الهجمات الصاروخية الروسية أدت إلى انقطاع التيار الكهربى، وإمدادات المياه علاوة على تعطل وسائل التدفئة فى العديد من المناطق فى جميع أرجاء أوكرانيا".

ويوضح المقال أن الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة تعد جزءًا من الضربات الصاروخية المكثفة التى توجهها روسيا للبنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا، فى محاولة معلنة من جانب الكرملين لشل حركة الحياة فى البلاد من خلال تعطيل الخدمات الحيوية هناك.

ويضيف الكاتب أنه مع انخفاض درجات الحرارة إلى حد التجمد لم يعد السؤال الذى يلح على سكان العاصمة كييف والعديد من المدن الأوكرانية، هو كيفية الحصول على وسائل تدفئة وإمدادات مياه وكهرباء، وإنما بات السؤال الذى يدور فى الأذهان الآن، هو هل يمكن استمرار الحياة فى أوكرانيا أم لا؟.

ويشير المقال إلى أن سكان المناطق المتضررة من الهجمات الصاروخية الروسية أصبحوا بين شقى الرحى، ففى الوقت الذى يحذر فيه المسؤولون فى أوكرانيا فى ظل هذه الظروف القاسية من كارثة إنسانية سوف يتعرض لها من يظل مقيما داخل أوكرانيا، يحذرون كذلك من أزمة لاجئين سوف تحدث فى حالة نزوح سكان تلك المناطق المتضررة من الهجمات الصاروخية الروسية.

ويضيف المقال أن التوتر والقلق بدأ ينتاب المسؤولين فى أوكرانيا والملقى على عاتقهم مسؤولية إصلاح العطب فى البنية التحتية التى تدمرت بسبب القصف الصاروخى الروسى، والتى باتت شبه مستحيلة فى ظل ارتفاع تكلفة الإصلاح وصعوبة تنفيذ تلك الإصلاحات.

ويلفت المقال إلى أن تلك الأزمة الطاحنة التى تجتاح البلاد دفعت الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى إلى الإعلان عن إقامة ما يقرب من 4,000 ملجى للإيواء فى جميع أرجاء البلاد لتوفير الدفء والتيار الكهربى والخدمات اللازمة الأخرى مثل الطعام والشراب.

ويقول الكاتب إن الجانب الأوكرانى يواجه مشاكل متصاعدة لإصلاح ما دمرته الهجمات الروسية بسبب اتساع نطاق الهجمات؛ ما يزيد من صعوبة عملية الإصلاح واستغراقها وقتا أطول؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربى لفترات طويلة عن العديد من المناطق فى أوكرانيا.

ويوضح المقال أن القوات الروسية أطلقت يوم الاثنين فقط ما يقرب من 70 صاروخا على البنية التحتية للكهرباء؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بالكامل عن مدينة أوديسا وأجزاء أخرى فى جميع أنحاء البلاد.

ويشير الكاتب فى ختام المقال إلى تقديرات المحللين العسكريين ورجال المخابرات الذين يرون أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يسعى من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة إلى إجبار أوكرانيا على الاستسلام ولاسيما فى ظل تعثر القوات الروسية فى تحقيق انتصار سريع فى ميدان القتال.