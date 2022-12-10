رئيسة البيرو الجديدة تعتزم إعلان تشكيلة حكومتها

جدة - نرمين السيد - وقالت بولوارتى - فى تصريحات لها، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية - "أوجه نداء إلى الأخوات والإخوة الذين خرجوا للتظاهر، كى يلتزموا الهدوء".
وأضافت رئيسة البيرو: "إذا كان المجتمع والوضع يتطلبان ذلك، فإننا سنقترح انتخابات فى إطار نقاشات مع القوى الديمقراطية فى الكونجرس"، معربة عن أملها فى إيجاد حل سلمى للأزمة السياسية.
يذكر أن بولوارتى كانت تشغل منصب نائبة الرئيس حتى تنصيبها رئيسة للبلاد يوم الأربعاء الماضى، بعد إقالة كاستيو فى البرلمان.
واندلعت احتجاجات عديدة يوم الخميس الماضى فى ليما وعدة مدن أخرى، وذلك للمطالبة بالإفراج عن كاستيو.
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