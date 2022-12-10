الناتو: نعمل بشكل مستمر لمنع التصعيد فى أوكرانيا

وفى مقابلة مع شبكة البث النرويجية "إن آر كيه"، أمس الجمعة، أعرب ستولتنبرج، عن قلقه من أن القتال فى أوكرانيا قد يخرج عن نطاق السيطرة ويصبح حربا بين روسيا والحلف، قائلاً: "إذا ساءت الأمور، فمن الممكن أن تسوء بشكل رهيب".
وأضاف أن "الحرب فى أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى حرب شاملة تنتقل إلى حرب كبرى بين الناتو وروسيا.. نحن نعمل على ذلك الأمر كل يوم لتجنب ذلك".
وتابع: "لا شك فى أن حربا شاملة هى احتمال"، مشددًا على أنه من المهم تجنب صراع "يشمل المزيد من الدول فى أوروبا ويتحول إلى حرب شاملة فى أوروبا".
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