وزير الخارجية الأمريكى: حقوق الإنسان ملك للجميع فى كل مكان

جدة - نرمين السيد - وشدد بلينكن ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية ـ على ضرورة أن تظل رسالة إعلان حقوق الإنسان مهمة أكثر من أى وقت مضى. ويصادف اليوم الذكرى الـ74 على اعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى يعد وثيقة تاريخية مهمة صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى باريس فى 10 ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذى ينبغى أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.

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