أوكرانيا: روسيا شنت 5 ضربات صاروخية و20 غارة جوية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت، أن القوات الروسية شنت خلال ال24 ساعة الماضية خمس ضربات صاروخية ونحو 20 غارة جوية وفتحت النار من خلال إطلاق الصواريخ المتعددة لأكثر من 60 مرة على العديد من الأقاليم والمناطق الأوكرانية.





وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى نقلته قبل قليل وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الصواريخ الروسية استهدفت خلال الساعات الماضية العديد من المناطق المحتلة مؤقتا من بين ذلك فيليكا بيساريفكا فى منطقة سومى وكوميشوفاكا وهريوريفسكى ويوليفكا بمنطقة زابوروجيا. كما أن التهديدات بشن ضربات صاروخية على نظام الطاقة فى أوكرانيا والبنية التحتية الحيوية لا يزال مستمرا فى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيان "أن القوات الأوكرانية صدت، مع ذلك، هجمات روسية قرب 13 منطقة، من بين ذلك مناطق فى أقاليم لوهانسك ودونيتسك وباخموت ودروزبا. أما فى اتجاه سيفرسكى، شنت القوات الروسية هجمات بقذائف الهاون على منطقتى خودين وباسيفكا بإقليم سومى".

وتابع بيان الجيش الأوكرانى "أنه فى اتجاه إقليم خيرسون، شن الروس قصفا مدفعيا على مستوطنات منطقة خيرسون القريبة من خط التماس؛ فيما وردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين".