كيشيدا وأوباما يدعوان إلى عالم خال من الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، اليوم السبت، إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وذلك وسط التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية خلال العملية العسكرية فى أوكرانيا وسعى كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن كيشيدا وأوباما وجها تلك الدعوة فى رسائل منفصلة تم إرسالها إلى الاجتماع الافتتاحى لمنتدى نزع السلاح النووى الذى يضم قادة سياسيين وعلماء سابقين فى هيروشيما، وهى مدينة بغرب اليابان دمرتها قنبلة نووية أمريكية تم إسقاطها فى المراحل الختامية من الحرب العالمية الثانية.

وقال أوباما فى رسالة عبر الفيديو فى الاجتماع الذى يستمر يومين حتى الغد: "نحن مدينون لأطفالنا بالسعى وراء عالم خال من الأسلحة النووية".

وقد صرح أوباما عندما أصبح أول رئيس أمريكى فى منصبه يزور هيروشيما فى مايو 2016، بأنه عازم على الحد من تهديد الأسلحة النووية فى جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال كيشيدا فى رسالته، إنه يأمل أن تشكل المحادثات التى تستغرق يومين "خطوة مهمة" نحو القضاء على الأسلحة النووية، مضيفا أن العائق الفعلى أمام نزع السلاح النووى لا يزال مرتفعا أو أنه أصبح أعلى.

وقال رئيس الوزراء اليابانى "إن العالم يواجه أكبر تهديد باستخدام الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة"، فى إشارة إلى الأزمة الأوكرانية والمخاوف المتزايدة من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة.