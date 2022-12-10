أمريكا وألمانيا تبحثان الحفاظ على وحدة الحلفاء فى دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، الجمعة، فى برلين مع وزير الخارجية الألمانى أندرياس ميكايليس الحاجة إلى الحفاظ على وحدة الحلفاء فى مساعدة أوكرانيا طوال هذا الشتاء الصعب.





وشكرت نائبة وزير الخارجية الأمريكى -بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية- الوزير ميكايليس على دعم ألمانيا الثابت لأوكرانيا. وناقش الجانبان ملفات دول غرب البلقان والساحل وإيران والتحديات العالمية التى تفرضها جمهورية الصين الشعبية. والتقت شيرمان أيضا مع مستشار السياسة الخارجية والأمنية ينس بلوتنر حيث أكدا مجدداً تضامن البلدين بشأن أوكرانيا. وتبادلا وجهات النظر حول التحدى العالمى الذى تشكله جمهورية الصين الشعبية وناقشا طرق تنسيق النهجين الأمريكى والألماني.

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