أمريكا وبولندا تبحثان مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اليوم مع نظيره البولندى زبيجنيو راو، مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما فى ذلك دور بولندا القيادى فى المساعدة الإنسانية والأمنية لأوكرانيا.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان على موقعها اليوم الجمعة- أن الجانبين ناقشا أيضا فرص تعزيز أمن الطاقة والإزدهار المتبادل والقيم المشتركة. وأكد الجانبان على قوة روابط حلف شمال الأطلسى "الناتو" وعلى أهمية استمرار الحلف فى التنسيق الوثيق لدعم أوكرانيا فى مواجهة الحرب الروسية المستمرة.

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