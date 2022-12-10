أمريكا تفرض عقوبات على 3 كيانات روسية مرتبطة بنقل الطائرات من إيران

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان على موقعها الإلكترونى أنه تم تحديد القوات الجوية الروسية وقيادة طيران النقل العسكرى والمركز الحكومة رقم 924 للطيران بدون طيار بسبب العمل فى قطاع الدفاع والعتاد ذوى الصلة باقتصاد الاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية الروسية كانت هى المستفيدة من الاتفاقية الروسية الإيرانية بشأن نقل الطائرات بدون طيار وأرسل المركز الحكومى 924 للطيران بدون طيار أفرادًا إلى إيران للتدريب على تشغيل الطائرات بدون طيار الإيرانية؛ وشاركت قيادة طيران النقل العسكرى فى نقل الطائرات بدون طيار من إيران إلى روسيا.

وقال البيان إن امتلاك روسيا وقيام إيران بتوفير بعض الطائرات بدون طيار هذه ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 ويزيد من تأجيج الصراع فى أوكرانيا.

وخلص البيان بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل أداة فى حوزتها لتعطيل عمليات النقل هذه وفرض عواقب على أولئك المنخرطين فى هذا النشاط.