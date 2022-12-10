مراسل القاهرة الإخبارية: القبض على نائبة رئيس البرلمان الأوروبى بتهم فساد

جدة - نرمين السيد - أعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، القبض على نائبة رئيس البرلمان الأوروبى إيفا كايلى بتهم تتعلق بالفساد.



جدة - نرمين السيد - أعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، القبض على نائبة رئيس البرلمان الأوروبى إيفا كايلى بتهم تتعلق بالفساد. جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

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