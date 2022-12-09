275 مليون دولار مساعدات أمنية إضافية من البنتاجون لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيانٌ صادر عن "البنتاجون"، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن هذا التفويض يُعد السابع والعشرين من نوعه الذى تقوم به إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تزويد أوكرانيا بمعدات من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.
وتشمل الحزمة الجديدة أسلحة وطلقات مدفعية، فضلا عن معدات لمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعها الجوى، وفقاً للبيان.
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