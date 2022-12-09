مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن فتى فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحى، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات فى مخيم عايدة شمال بيت لحم إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر أن شابا آخر أصيب بـ الرصاص الحى، فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال مواجهات فى بلدة بيت أمر شمال الخليل، عقب قمع مسيرة من وسط البلدة تنديدًا باعتداءات الاحتلال وإغلاقه لمدخل البلدة لليوم الرابع على التوالى، ومنع المواطنين وسياراتهم من العبور.

وقال شهود من بلدة بيت أمر إن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل، وأطلقوا الرصاص الحى وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب 21 عاما بالرصاص الحى فى الفخذ الأيمن، تم نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى إلى مستشفيات الخليل، كما أصيب العشرات بحالات الاختناق.

وذكرت مصادر فى رام الله أن شابًا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات فى بلدة النبى صالح.

وأفادت المصادر بأن شابًا أصيب بالرصاص الحى فى القدم، خلال المواجهات التى أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقت قوات الاحتلال مدخل النبى صالح خلال المواجهات.

وأصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطى جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين فى مسيرة لمناهضة الاستيطان فى كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية بشمال الضفة الغربية.

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