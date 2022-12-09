العالم اليوم - الأرجنتين 2-2 هولندا (الوقت الإضافي)

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 11:25 مساءً - يواجه المنتخب الأرجنتيني، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، خصمه الهولندي، في ثاني مباريات ربع النهائي البطولة، على استاد لوسيل في قطر.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني بخطة مختلفة، بخمسة لاعبين في الدفاع، مشابهة لخصمه الهولندي. وسيواجه الفائز من الفريقين منتخب كرواتيا في دور نصف النهائي.

الملعب: استاد لوسيل

المدينة: لوسيل

دور ربع النهائي

الحكم: الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز المباراة لحظة بلحظة د90: انطلاق الوقت الإضافي. نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 د100: ويغهورست يسجل هدف التعادل "القاتل" قبل الصافرة بلحظات، بعد ركلة حرة مباشرة ذكية من كوبماينرز. د83: المهاجم الهولندي ووت فيغهورست يقلص الفارق لهولندا بضربة رأسية. د76: بطاقة صفراء لكل من ميمفس ديباي من هولندا وليساندرو مارتينيز من الأرجنتين. د73: ميسي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء. د72: ضربة جزاء تحتسب للأرجنتين بعد إعاقة واضحة على الظهير الأرجنتيني أكونيا. د66: دخول لياندرو باريديس محل دي بول في خط الوسط. د62: ميسي كاد أن يسجل الهدف الثاني. ركلة حرة مباشرة تحتك بالمرمى من الأعلى. د61: ليونيل ميسي يصول ويجول ويقدم واحدة من أفضل مبارياته المونديالية. د45: هولندا تدخل بتغييرين، بيرغويس وكوبماينرز، محل بيرغوين ودي رون. الأرجنتين بلا تغييرات على التشكيلة. د45: انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 1-0.

د45: المباراة تحتد وبطاقة صفراء ثالثة، هذه المرة من نصيب المدافع الأرجنتيني كرستيان روميرو.

د44: المدافع الأرجنتيني ماركوس أكونيا سيغيب عن نصف النهائي، في حال التأهل، بعد حصوله على بطاقة صفراء.

د43: البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء للمدافع الهولندي جارون تيمبر.

د40: ميسي يستمر بالتألق، يسدد بالرغم من مراقبة مدافع هولندا اللصيقة، لكن الحارس نوبرت بالمرصاد.

د35: الأرجنتين تسجل الهدف الأول بقدم المدافع ناهويل مولينا، الذي استغل تمريرة "مذهلة" من ليونيل ميسي.

د33: الأرجنتين يظهر أول لمحة هجومية بسلسلة تمريرات ثم تسديدة. ضعيفة من دي بول.

د15: بداية متكافئة بين المنتخبين، لا أفضلية ولا خطورة حتى الآن.

د1: انطلاق المباراة بين الأرجنتين وهولندا على استاد لوسيل.