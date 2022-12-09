طريقة التحضير الالكتروني في منصة مدرستي 1444و كيفية تحضير دروس المعلمين

طريقة التحضير الالكتروني في منصة مدرستي تعدي هذه المنصة الرسمية من جانب الجهات المسؤولة في المملكة لإتمام العملية التعليمية عن بعد في ظل انتشار الفيروسات والأوبئة وتعد كبديل ورقي هذه المنصة هي الأساس في القيام بالمهام التعليمية من أعداد الدروس للعام الدراسي الجديد وتجهيز المناهج المختلفة لكافة مواد الطلاب قبل الشرح في المدرسة وقد نوهت الوزارة على جميع المديريات التعليمية وتعميم هذا النظام في مختلف المدارس بمدن المملكة.

التحضير الالكتروني في منصة مدرستي

الانتقال المباشر على منصة مدرستي من خلال الموقع الرسمي الموفر على موقع وزارة التربية والتعليم.\

اكتب اسم المستخدم وكلمة السر.

من خلال القائمة الرئيسية.

حدد جدول الفصل الدراسي.

انقر على الحصة التي يريد تحضيرها الطالب.

اختيار التاريخ والرقم الخاص بالحصة والوقت الزمني.

ثم قم بالضغط على أعداد الدرس.

الآن عليك تحديد مسارات الدرس والاختبارات الخاصة بشرح الحصة من خلال الوصف دراسية افتراضية.

وبعد حدد حصة افتراضية.

عليك حفظ الدرس في علامة التبويب إدارة الدورات وبعد يظهر لك الحصة في جدول الحصص.

كيفية تحضير دروس المعلمين

بإمكان جميع المعلمين والمعلمات في المملكة السعودية تحضير الدروس من خلال منصة مدرستي الالكترونية عام 1444 والتي تدعمها وزارة التربية والتعليم بالسعودية كبديل ورقي للقيام بالحفظ التي تتم كتابتها على الموقع عبر إدارة الحصص عقب الانتهاء منها لكي يتمكن النظام التعليمي من توصيلها إلى الطلاب لتحضير الدرس كما يمكن الوصول إلى منصة مدرستي عبر الرابط السابق الذي تم نشره.

أولي الخطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم الضغط على العودة للدراسة. اختر الجدول الدراسي وحدد الحصة. اختر أعداد الدرس الآن حدد نوع الدرس ثم الضغط على التالي. اكتب جميع المعلومات الخاصة بالدرس ثم النقر على رمز المهام الأدائية والتكييفات. في النهاية الضغط على أيقونة حفظ.

خطوات الدخول إلى منصة مدرستي

من خلال منصة مدرستي يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور التسجيل من خلال اتباع مايلى من الخطوات.

الخطوة الأولي يجب فتح رابط منصة مدرستي. وبالتالي قم بالضغط على تسجيل الدخول ثم تسجل أهم المعلومات الخاصة بك. اسم المستخدم وكلمة المرور. في حال نسيان كلمة المرور قم بالضغط على عبارة (نسيت كلمة المرور الخاصة بي). ثم قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة منك. عليك تعيين كلمة مرور جديدة. الخطوة الأخيرة قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

رصدنا لكم من خلال موقع ثقفني الاخباري قرار وزاره التعليم بالسعودية بضروري التحضير الالكتروني في منصة مدرستي الذي من خلاله سهلت الأمور في أعداد الدروس على المعلمين كما قامت بتفعيل الأعداد الالكترونية على المنصة وتجهيز المناهج بشكل مسبق قبل البدء في عملية الشرح حيث كان في السابق هذه العمليات تتم من خلال التحضير الورقي الذي كان يقوم بأعدادها المعلم كما شددت الوزارة على ضرورة قيام مديري المدارس والمشرفين بأعداد الدروس الالكترونية بشكل أوسع وافضل لإتاحة الفرصة أمام المعلمين وتطبيقها بهدف دعم التطوير الرقمي.