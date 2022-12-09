وزير شؤون القدس: الاحتلال لا يريد وجودًا فلسطينيًا إسلاميًا أو مسيحيًا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الهدمى" خلال استضافته ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القدس أمام حالة مريرة من السياسة الاحتلالية الإحلالية، فالاحتلال لا يريد لهذا الوجود الفلسطينى أن يكون، وهم يريدون القدس عبارة عن جيتو صغير هامشى ضمن ما يسمونه بحدود بلدية القدس الكبرى، فالعقل الإسرائيلى يعمل على بُعدين هما الديموجرافيا والجغرافيا، بمعنى أنه يريد أن يقلق الوجود الفلسطينى من خلال السياسات الطاردة، وبُعد الجغرافيا يريد القدس أن تكون غير متواصلة ومترابطة مع محيطها الفلسطينى.

وتابع وزير شؤون القدس: "ويكون ذلك عن طريق هدم منازل ومحاربة شباب القدس على درجات باب العامود، ومحاربة تجار القدس وعمل غلاف استيطانى نحو الشمال فى مطار القدس، وبناء مستوطنات فى كثير من المناطق بكل الاتجاهات، عن طريق آلاف الوحدات الاستيطانية، وفى المقابل الهدم الذاتى بإجبار المقدسى أن يهدم منزله بيده أمام أطفاله، مما يضعهم تحت ضغط اجتماعى كبير".