العالم اليوم - الأرجنتين 1-0 هولندا (الشوط الثاني)

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 10:24 مساءً - يواجه المنتخب الأرجنتيني، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، خصمه الهولندي، في ثاني مباريات ربع النهائي البطولة، على استاد لوسيل في قطر.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني بخطة مختلفة، بخمسة لاعبين في الدفاع، مشابهة لخصمه الهولندي. وسيواجه الفائز من الفريقين منتخب كرواتيا في دور نصف النهائي.

الأرجنتين - هولندا

الملعب: استاد لوسيل

المدينة: لوسيل

دور ربع النهائي

الحكم: الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز

المباراة لحظة بلحظة

د45: هولندا تدخل بتغييرين، بيرغويس وكوبماينرز، محل بيرغوين ودي رون. الأرجنتين بلا تغييرات على التشكيلة.

د45: انطلاق الشوط الثاني.

تحليل الشوط الأول:

نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 1-0.

د45: المباراة تحتد وبطاقة صفراء ثالثة، هذه المرة من نصيب المدافع الأرجنتيني كرستيان روميرو.

د44: المدافع الأرجنتيني ماركوس أكونيا سيغيب عن نصف النهائي، في حال التأهل، بعد حصوله على بطاقة صفراء.

د43: البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء للمدافع الهولندي جارون تيمبر.

د40: ميسي يستمر بالتألق، يسدد بالرغم من مراقبة مدافع هولندا اللصيقة، لكن الحارس نوبرت بالمرصاد.

د35: الأرجنتين تسجل الهدف الأول بقدم المدافع ناهويل مولينا، الذي استغل تمريرة "مذهلة" من ليونيل ميسي.

د33: الأرجنتين يظهر أول لمحة هجومية بسلسلة تمريرات ثم تسديدة. ضعيفة من دي بول.

د15: بداية متكافئة بين المنتخبين، لا أفضلية ولا خطورة حتى الآن.

د1: انطلاق المباراة بين الأرجنتين وهولندا على استاد لوسيل.