نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن تتيح التأكد من مبلغ الدعم الدفعة 61 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل حاسبة حساب المواطن الاستعلام عن مبلغ الدعم في الدفعة 61 استحقاق ديسمبر 2022. وتعتبر هذه الدفعة الأخيرة في العام الجاري فيما تتواصل عملية التسجيل في البرنامج آليا. وذلك قبيل ساعات من موعد صرف حساب المواطن للمستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية. وفي نفس السياق تتواصل عملية الاعتراض على حساب المواطن بالنسبة لمن لم يصدر لهم الدعم أو كانت الدفعة صفر أو غير مستحق.

الدفعة تحت إجراء الصرف

وبمجرد صدور نتائج الأهلية يمكن لكل رب أسرة أو كل مستفيد مستقل الاستعلام عن مبلغ الدعم. ويتم الاستعلام عن قيمة الدعم من خلال ما يلي:

الدخول على الملف الشخصي

الانتقال إلى الدفعات.

اختر رقم الدفعة

الاطلاع على حالة الدفعة

في حالة الصرف ستظهر للمستفيد كلمة الدفعة تحت الإجراء أو تحت إجراء الصرف.

وهذا يعني أنه سيتم الصرف في موعد إيداع الدعم.

موعد حساب المواطن الدفعة 61

وبحسب ما أعلنه البرنامج فإن موعد الدعم قد تأجل لمدة يوم واحد. وسيتم صرف الدعم للمستفيدين يوم 11 ديسمبر بدلا من يوم 10. والسبب في ذلك يعود إلى أن يوم الإيداع المجدول تصادف مع يوم السبت وهو عطلة رسمية.

حاسبة حساب المواطن

وتتيح حاسبة الدعم التقديرية الاستعلام عن مبلغ الدعم. سواء كنت مسجل في البرنامج أو لم يسبق لك التسجيل يمكنك الاستعلام في أي وقت. الحاسبة هي أداة افتراضية إرشادية. مهمتها تحديد مبلغ الدعم المتوقع في حال انطبقت عليك شروط البرنامج.

اعتراض الأهلية

وفي حالة عدم صدور نتائج الأهلية يمكن تقديم اعتراض على الأهلية. وفي حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 ديسمبر الجاري سيتم دراسة حالة الأهلية.وتصدر النتيجة في دفعة يناير المقبل. أما في حالة الموافقة على الاعتراض بعد يوم 10 فتصدر الاهلية في فبراير 2023. ويمكن معرفة حالة الأهلية من خلال الدخول على الحساب ثم الانتقال إلى قسم “دراسة الأهلية”.

تسجيل حساب المواطن

ويتاح التسجيل في البرنامج وفق الآلية الجديدة التي حددها البرنامج. حيث تم فرض حد أقصى لقيمة الدعم. كذلك تم تحديد حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.