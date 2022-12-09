وزير الخارجية السعودى لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين أهم سوق وشريك للمملكة

جدة - نرمين السيد - قال فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية السعودى، إن التعاون مع مجموعة بحجم الدول العربية والصين بوصفها الاقتصاد الثانى الأكبر عالميًا يُسهم فى معالجة الكثير من التحديات، مٌضيفًا أن الدول العربية والصين تركز على اهتمامات العالم النامى.





وأوضح وزير الخارجية السعودى، أن التعاون بين الدول العربية والصين يقوم على مواجهة التحديات، وسبق أن مدت الجامعة العربية يدها للتعاون مع الجميع، ومن المؤكد أن يكون للتعاون العربى الصينى نتائج كثيرة.

وأشار "بن فرحان"، إلى أن الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية مهمة لأن الصين هى الاقتصاد الثانى عالميًا والسعودية هى الاقتصاد الخامس عشر عالميًا، وفى هذا العام كان الاقتصاد السعودى هو الأسرع نموًا فى العالم، ونتوقع أن نحقق أرقامًا متقدمة فى النمو الاقتصادى العالمى، بما يجعل الفرص متاحة أمام الطرفين للشراكة فى استراتيجية كبرى، ويتيح للصين الفرصة لبناء الجسور بين جانبى الكوكب والاستفادة من الاستراتيجيات التى تبنى فى ظل رؤية 2030.

وأكد وزير الخارجية السعودى، أن الاقتصاد الصينى يُعد السوق الأهم والشريك التجارى الأول للسعودية ويجرى البحث عن تطويرها للتجاوز مرحلة التبادل التجارى التقليدى من أجل التعاون التقنى ونقل التقنيات والاستثمار المتنوع، بما يعزز من فرص النمو للبلدين ويعطى الفرصة لجذب ما ينفع المنطقة العربية.

جاء ذلك ردًا على سؤال أمل الحناوى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى المؤتمر الصحفى لختام فعاليات القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية: "كيف يمكن للتعاون العربى الصينى أن يُسهم فى تقديم حلولًا للأزمات الدولية الراهنة والتى أصبحت تعانى منها شعوب العالم وفى مقدمتها أزمات الغذاء والطاقة؟ وبعد توقيع شراكة استراتيجية مع الصين فما هى طبيعتها ومكاسب المملكة منها؟".