العالم اليوم - الأرجنتين 0-0 هولندا (الشوط الأول)

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - يواجه المنتخب الأرجنتيني، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، خصمه الهولندي، في ثاني مباريات ربع النهائي البطولة، على استاد لوسيل في قطر.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني بخطة مختلفة، بخمسة لاعبين في الدفاع، مشابهة لخصمه الهولندي. وسيواجه الفائز من الفريقين منتخب كرواتيا في دور نصف النهائي. الأرجنتين - هولندا الملعب: استاد لوسيل

المدينة: لوسيل

دور ربع النهائي

الحكم: الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز المباراة لحظة بلحظة د15: بداية متكافئة بين المنتخبين، لا أفضلية ولا خطورة حتى الآن. د1: انطلاق المباراة بين الأرجنتين وهولندا على استاد لوسيل.

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