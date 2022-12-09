هاجر الإسلامبولى: كلمة الرئيس كانت شاملة ودلت على العلاقات مع الصين «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت شاملة جامعة لامتداد العلاقات العربية الصينية لتاريخ قديم جدًا من ترابط الحضارات، والتفاعل فيما بينها.





وأضافت "الإسلامبولى" خلال مداخلة بشاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس كان واضحًا جدًا فى كلمته، وكان واضحًا جدًا فى تحديد التحديات التى تواجهها المنطقة ودول العالم، وأهمية إقامة نظام أو الدفع لتطوير النظام الدولى ناحية احترام حقوق الإنسان واحترام القيم الإنسانية العالمية المبنية على قواعد القانون الدولى، وأهمية الدفع لتطوير النظام الدولى القائم. وتابعت مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسى تحدث عن الأزمات التى تواجه العالم مثل الغذاء العالمى والطاقة، وتأثيرها على الدول المختلفة، وخصوصًا النامية، وتحدث عن التحديات التى تواجه العالم كتغير المناخ، كما تحدث الرئيس عن استضافة مصر لقمة المناخ واعتراف العالم بأن هناك دول تستحق التعويضات عما لحق بها، وكان ذلك تطورًا كبيرًا دخل فى القمة الأخيرة بشرم الشخ، ولم يفت الرئيس الدعوة إلى الأمن المائى بالنسبة للمنطقة ومصر تحديدًا، وأهمية ضم هذا الموضوع للنقاط الخاصة بتطوير العلاقات.

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