العالم اليوم - اختتام أعمال القمة "العربية الصينية" في الرياض

انتم الان تتابعون خبر اختتام أعمال القمة "العربية الصينية" في الرياض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 ديسمبر 2022 08:30 مساءً - اختتمت مساء يوم الجمعة أعمال القمة العربية الصينية في الرياض، التي انعقدت خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة، من أجل تعزيز التعاون بين بكين والدول العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي، عند ختام القمتين "العربية - الصينية" و"الخليجية-الصينية". القمم التي عقدت في الرياض شكلت نقطة انطلاق للعلاقة بين المنطقة والصين.

تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقة بين دول المنطقة والصين.

الشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي.

لدينا شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة والهند والصين وألمانيا.

لدينا شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة والهند والصين وألمانيا. التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضروري لكنه لا يعني عدم التعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.

اقتصاد المملكة ينمو سريعا ونحتاج جميع الشركاء.

يجب أن نكون منفتحين على التعاون مع الجميع.

التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد ضروري لكنه لا يعني عدم التعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.

لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اختتام أعمال القمة "العربية الصينية" في الرياض .. في رعاية الله وحفظة